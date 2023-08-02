Hatay'da kontrolden çıkan tır gişelere çarptı. Kaza sonrası patlama ile birlikte yangın çıkan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı İskenderun ilçesinde Payas-İskenderun Otoyolu üzerinde Denizciler gişesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sebze meyve yüklü tır kontrolden çıkarak gişelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle patlamalar meydana gelen tır bir anda alevler içinde kaldı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü ancak araç kullanılamaz hele geldi. Kazada araçta bulunan 2 kişi ise yaralı kurtuldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY