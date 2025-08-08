Hatay'da Kontrolden Çıkan Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 2 Yaralı

Antakya ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY Antakya ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Avsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
