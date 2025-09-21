Haberler

Hatay'da Konteynerden Dizüstü Bilgisayar Çalan İki Zanlı Tutuklandı
İskenderun'da bir konteynerden dizüstü bilgisayar çalan M.T. ve Y.Y. isimli iki zanlı, polisin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir konteynerden dizüstü bilgisayar çalan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de Meydan Mahallesi'ndeki konteynerden dizüstü bilgisayar çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.T. ve Y.Y. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kamera kaydında, şüphelilerden birinin dışarıda gözcülük yaparken diğerinin pencereden konteynere girmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
