Hatay'da kızıyla enkazdan 141'nci saatte çıkarılan babanın ilk isteği çay oldu Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından küçük kızıyla 141. saatte kurtarılan babanın ekiplerden ilk isteğinin çay olduğu öğrenildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından küçük kızıyla 141. saatte kurtarılan babanın ekiplerden ilk isteğinin çay olduğu öğrenildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgeye giden itfaiye ekipleri, depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye ekipleri, çalışmalar kapsamında Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan bir binada Suriyeli Adnan Ahmad Amir ve 4 yaşındaki kızı Emira Amir'i 141. saate yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı. İlk isteğinin iki bardak demli çay olduğunu belirten depremzede babaya ekipler, "Çaylar hazır, hazır." şeklinde cevap verdi. Baba ve kızı, tedavi altına alındı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Kocaeli İtfaiye Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da kızıyla enkazdan 141'nci saatte çıkarılan babanın ilk isteği çay oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.