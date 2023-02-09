HATAY'DA KIZ ÇOCUĞU VE KADIN YARALI KURTARILDI

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Hatay'da gece boyu süren arama-kurtarma çalışmalarına destek veren birliklerin bir kız çocuğu ile bir kadını yaralı olarak enkazdan çıkardığını bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Hatay'da gece boyu süren arama-kurtarma çalışmalarına destek veren birliklerin bir kız çocuğu ile bir kadını yaralı olarak enkazdan çıkardığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerde göçük altında kalanlar için yapılan arama-kurtarma çalışmalarına birliklerce destek veriliyor. Hatay'da yıkılan binanın enkazında mahsur kalan çocuğun saatler sonra yaralı kurtarıldığı belirtilerek, "Devletimizin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde gece boyunca arama kurtarma çalışmalarına aralıksız destek sağlayan birliklerimiz, Hatay'da bir evladımızı daha sağ salim enkaz altından çıkardı. Birlik zamanı" denildi. Paylaşılan görüntüde kız çocuğunun askerler ve polislerin de aralarında bulunduğu kurtarma ekibi tarafından enkaz altında çıkarıldığı görüldü.

Bakanlığın yaptığı diğer paylaşımda da yine Hatay'da bir vatandaşın Mehmetçik tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada, "Kadın bir vatandaşımız da Mehmetçiklerimiz tarafından enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 'Dayanışma vakti' diyerek mücadeleye aralıksız destek sağlamayı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı. (DHA)