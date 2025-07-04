Hatay'da Kırsal Afet Konutları İnşası Devam Ediyor

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Vali Mustafa Masatlı, deprem sonrası başlatılan 505 kırsal afet konutunun inşaatını yerinde inceledi. Afetlere dayanıklı yapıların kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 505 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

Valiliğin açıklamasına göre Vali Mustafa Masatlı, 82'si Alaattin, 86'sı Bozhöyük ve 337'si Tanışma mahallelerinde inşası süren toplam 505 konutluk projeyi yerinde inceledi.

Masatlı, afetlere dayanıklı şekilde inşa edilen yapılar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, konutların kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.

Masatlı, afetlere karşı dirençli yapıların Hatay'ın yeniden inşasında temel rol oynadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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