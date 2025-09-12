Haberler

Hatay'da Kırsal Afet Konutları İnşaatı Devam Ediyor

Güncelleme:
Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası inşasına başlanan 58 kırsal afet konutunun inşası sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, projeyi yerinde inceledi ve konutların modern mimari ile yüksek dayanıklılık esas alınarak yapıldığını belirtti.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, Şekere Mahallesi'nde inşası süren 58 konutluk projeyi yerinde inceledi.

Masatlı, projeye dair yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, modern mimari ve yüksek dayanıklılık esas alınarak inşa edilen konutların, vatandaşlar için güvenli ve huzurlu yaşam alanları oluşturacağını belirtti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
