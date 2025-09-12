Hatay'da Kırsal Afet Konutları İnşaatı Devam Ediyor

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 58 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, Şekere Mahallesi'nde inşası süren 58 konutluk projeyi yerinde inceledi.

Masatlı, projeye dair yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, modern mimari ve yüksek dayanıklılık esas alınarak inşa edilen konutların, vatandaşlar için güvenli ve huzurlu yaşam alanları oluşturacağını belirtti.