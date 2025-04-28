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Hatay'da Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Hatay'da Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 20 kök kenevir ve 26 gram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 20 kök kenevir ve 26 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste 20 kök kenevir ile 26 gram esrar bulan ekipler, şüpheli H.D'yi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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