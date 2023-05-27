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Hatay'da kenevir operasyonu

Hatay'da kenevir operasyonu

Güncel Haberler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda 49 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ'da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda T.S.'nin Meydan Mahallesi'ndeki evinde, 49 adet kök Hint keneviri ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda 49 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ'da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda T.S.'nin Meydan Mahallesi'ndeki evinde, 49 adet kök Hint keneviri ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Samandağ Hatay Güncel Haberler

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