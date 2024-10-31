Hatay'da Kedilerin Köpeklere Parçalatılması Üzerine Soruşturma Başlatıldı

HATAY'da prefabrik çarşıdaki 3 yavru kedi ile anneleri, sokak köpeklerine parçalatıldı. Kedileri köpeklere parçalatan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay öncesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yer alan Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kediyi sokak köpekleri parçaladı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen esnaf, kimliği belirsiz bir kişinin yanında 3 sokak köpeğiyle gelip, iş yerlerinin etrafında dolaştığını gördü. Kedilerin, bu kişi tarafından köpeklere parçalattırılmış şüphesi üzerine çarşı esnafı, polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.