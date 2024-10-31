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Hatay'da Kedilere Saldırı: Şüpheli Poliste Aranıyor

Hatay'da Kedilere Saldırı: Şüpheli Poliste Aranıyor
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Hatay'da prefabrik çarşıda 3 yavru kedi ile anneleri sokak köpeklerine parçalatıldı. Olayın güvenlik kamerasına yansıması sonrası esnafın şikayetiyle polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

HATAY'da prefabrik çarşıdaki 3 yavru kedi ile anneleri, sokak köpeklerine parçalatıldı. Kedileri köpeklere parçalatan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay öncesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yer alan Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kediyi sokak köpekleri parçaladı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen esnaf, kimliği belirsiz bir kişinin yanında 3 sokak köpeğiyle gelip, iş yerlerinin etrafında dolaştığını gördü. Kedilerin, bu kişi tarafından köpeklere parçalattırılmış şüphesi üzerine çarşı esnafı, polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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