Hatay'da Kaynak Atölyesinde Yangın: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki bir kaynak atölyesinde, yanıcı madde içeren varilin alev alması sonucunda 45 yaşındaki işçi Gökhan Fatmaoğulları hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kaynak atölyesinde içerisinde yanıcı madde bulunan varilin alev alması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Mağaracık Mahallesi'ndeki atölyede Gökhan Fatmaoğulları (45), spiral makinesiyle çalıştığı sırada içerisinde yanıcı madde bulunan varilin alev alması nedeniyle ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatmaoğulları, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Fatmaoğulları'nın naaşı, Çiğdede Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel