Hatay'da Kayıp İki Gençten Acı Haber

HATAY'da kayıp olarak aranırken motosikletle çarptıkları elektrik direği yakınındaki menfezde cesetleri bulunan Kerem Güney (16) ve Adnan Demircan'ın (22) cenazeleri toprağa verildi.

İskenderun ilçesinde yaşayan Kerem Güney ve Adnan Demircan'dan haber alamayan aileleri, 4 gün önce kayıp başvurusunda bulundu. Dün, Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi'nde menfezde Kerem Güney ve Adnan Demircan'ın cesetleri bulundu. İki arkadaşın 31 VE 334 plakalı motosikletle elektrik direğine çarparak yakınındaki menfeze uçtukları belirlendi. Yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilen Kerem Güney'ın cenazesi Çamlık Mezarlığı'nda, Adnan Demircan ise Çankaya Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/HATAY,