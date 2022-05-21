Hatay'da kavgada bıçaklanan genç öldü - Haberler

Hatay'da kavgada bıçaklanan genç öldü
AA - Burak Milli - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti.
Muradiye Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Fevzi Parlar (25) ile Ş.B. (20) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada, Fevzi Parlar, göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.
Fevzi Parlar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, zanlı Ş.B. ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA / Burak Milli - Güncel