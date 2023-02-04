HATAY'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU; KAR TOPU OYNADILAR

Yayladağı yolunda kar etkisini gösterdi. Okul tatilini fırsat bilen aileler, kar yağışının etkili olduğu bölgede çocuklarıyla kar topu oynadı.

Kentte dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Yayladağı, Belen, Altınözü, Hassa, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahalleleri beyaza bürüdü. Geçen haftalarda kuraklık endişesi yaşanan kentte, etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Karayolları, belediyeler, kar temizliği yaptı. Bölgede, polis ve jandarma ekipleri, kar yağışının etkili olduğu noktalara gidecek olan sürücülere kış lastiği ve kar zinciri takmaları konusu uyarıda bulundu.

Dün gece saatlerinde etkili olan ve havanın aydınlanmasıyla beyaza bürünen Antakya-Yayladağı yoluna giden bazı kişiler, çocukları ile kar topu oynadı.

Kardeşleriyle kar topu oynadıklarını söyleyen Mustafa Tekgöz (17), havanın soğuk olmasına rağmen çok eğlendiklerini söyledi.

Antakya merkezinden kar yağmayınca kartopu oynamak için yüksek kesimlere çıktıklarını söyleyen Betül Akyol (12), tatilin son günlerini çok güzel geçirdiklerini söyledi.

Kartopu oynayıp kardan adam yaptıklarını söyleyen Muhammed Akyol (10) ise çok mutlu olduğunu söyledi. (DHA)