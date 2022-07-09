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Hatay'da kanalizasyon çukuruna düşen koyun kurtarıldı

AA - Mehmet Bayrak - Güncel
Hatay'da kanalizasyon çukuruna düşen koyun kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen koyun itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen koyun itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Madenboyu Mahallesi'nde, açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düşen koyunu sahibi kendi imkanlarıyla kurtaramadı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla çıkardıkları koyunu sahibine teslim etti.

AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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