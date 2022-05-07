Hatay'da kanalizasyon çukuruna düşen inek telef oldu
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
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Hatay'da düştüğü kanalizasyon çukurunda telef olan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
HATAY (AA) - Hatay'da düştüğü kanalizasyon çukurunda telef olan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarını otlatan Hasan Atıç, ineklerinden birinin eksik olduğunu fark etti.
İneği aramaya başlayan Atıç, büyükbaş hayvanının kapağı açık bırakılan kanalizasyon çukuruna düştüğünü gördü.
Atıç'ın durumu bildirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, telef olduğu belirlenen ineği iş makinesi ve halat yardımıyla çukurdan çıkardı.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel