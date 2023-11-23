Hatay'da 'Kan Bağış Noktası' açıldı

HATAY - Hatay'da Türk Kızılay tarafından 'Kan Bağış Noktası' açıldı.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan Hatay'da, yeni yerleşim yerleri kurulurken Kızılay da bölgede tamamladığı kan bağışı noktasını Kuzeytepe'de açtı. Kan bağış noktasının açılışını Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı yaptı. Açılışın ardından Saygılı, kan bağış noktasını gezdi.

Saygılı, devletin kurumları, belediye ve Türk Kızılay dostlarının iş birliği ile Hatay'da yaraların sarılmaya devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılay'ın bütün birimleri olarak Hatay'da olduğunu ancak kan bağış noktası ünitenin olmadığını söyleyen Saygılı, "Malum Doğu Akdeniz başta Talasemi olmak üzere birçok hastalık olan bir coğrafya. Talasemi hastalarına beyaz kan vermek için Adana'ya gelmek zorunda kalıyorlardı. O yüzden Hatay'da kan bağış noktası açmaya karar verdik. Burasının Hatay için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.