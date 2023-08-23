Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonun tıra çarptıktan sonra hafif ticari araca ve otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada maddi hasar meydana gelirken 2 kişi yaralandı.

Hatay'da kamyonun tıra çarptıktan sonra 2 aracı biçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Sanayi Kavşağında 31 ANE 281 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce tıra ardından hafif ticari araca ve otomobile çarpmıştı. Kazada, araçlarda maddi hasar oluşurken 2 kişide yaralanmıştı. Kazada, kamyonun çarptığı hafif ticari araç adeta kağıt gibi parçalanmış ve hurdaya dönmüştü. Çevrede yapılan araştırmalarda olaya ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde; kamyon sürücüsünü karşıdan karşıya geçen tıra çarptığı ardından da park halindeki 2 aracı adeta biçtiği görüldü. - HATAY