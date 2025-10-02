Haberler

Hatay'da Kamyonun Çarpması Sonucu Yaya Ağır Yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde bir kamyonun çarpması sonucu 67 yaşındaki S.Ç. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hatay'ın Belen ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

M.K. (38) idaresindeki 06 ATC 07 plakalı kamyon, Sarımazı Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan Girne Caddesi'ne çıktığı sırada yaya olarak ilerleyen S.Ç'ye (67) çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde S.Ç'nin ağır yaralandığını tespit etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.

