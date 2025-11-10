Hatay'da Kamyonun Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı
Hatay'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan bir kamyon sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Antakya-İskenderun kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DDS 832 plakalı kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 1 cip, 1 tır ve 4 otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerinde inceleme yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ekiplerden bilgi aldı.