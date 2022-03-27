Son dakika haber | Kamyonla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

KIRIKHAN, HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.E. idaresindeki 31 MB 9488 plakalı hafif ticari araç, Kırıkhan- Kumlu kara yolu Kazkeli Mahallesi kavşağında H.Y'nin kullandığı 31 GY 165 plakalı kamyonla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.