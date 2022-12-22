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Hatay'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

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Hatay'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Sakin'in (62) kullandığı 31 AKM 090 plakalı otomobil, Güzelce mevkisinde Y.D. idaresindeki 31 KZ 147 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde sıkışan Sakin ile yanındaki Ahmet Taka'nın (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçtan çıkarılan cesetler cenaze aracıyla Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkhan Hatay AKM Güncel Haberler

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