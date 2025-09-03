Haberler

Hatay'da Kamyonette Yangın Çıktı, Mahalleli Müdahale Etti
Hatay'ın Defne ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangına mahalleli müdahale etti. Bir kişi gazlı içecekle yangını söndürmeye çalıştı, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

HATAY'da bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangına mahalleli müdahale etti. Bu sırada bir kişi, çalkaladığı gazlı içecekle alevleri söndürmeye çalıştı.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde öğle saatlerinde, seyir halindeki kamyonetin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı park edip inerek yangın tüpüyle müdahale etti. Mahalleli de itfaiyeye haber verdikten sonra sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpü ve şişelerden su dökerek müdahale etmeye başladı. Bu sırada bir kişinin çalkaladığı şişedeki gazlı içeceği köpürtüp yangına müdahale ettiği görüldü. Gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
