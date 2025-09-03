Haberler

Hatay'da Kamyonet Yangınına Mahalleli Müdahale Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Defne ilçesinde bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangına sürücü ve mahalle sakinleri hızlıca müdahale etti. Bir kişi, gazlı içecek şişesiyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

HATAY'da bir kamyonetin motor kısmında çıkan yangına mahalleli müdahale etti. Bu sırada bir kişi, çalkaladığı gazlı içecekle alevleri söndürmeye çalıştı.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde öğle saatlerinde, seyir halindeki kamyonetin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı park edip inerek yangın tüpüyle müdahale etti. Mahalleli de itfaiyeye haber verdikten sonra sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpü ve şişelerden su dökerek müdahale etmeye başladı. Bu sırada bir kişinin çalkaladığı şişedeki gazlı içeceği köpürtüp yangına müdahale ettiği görüldü. Gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber : Samim SELÇUK Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.