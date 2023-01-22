Hatay'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İskenderun- Belen Otoyolu'nda M.Ç. yönetimindeki 31 ADN 80 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden M.K. idaresindeki 41 FC 564 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü M.Ç. ile yanındaki eşi N.Ç. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan N.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel İskenderun Belen Hatay Güncel Haberler

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