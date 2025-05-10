Hatay'da Kamyon Otomobili Sürükledi: Görüntüler Ortaya Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonun çarptığı otomobil güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücüler yara almadı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonun çarptığı otomobili sürüklediği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ekinci Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen kamyon, şerit değiştiren otomobile çarptı.
Otomobilin, kamyon tarafından sürüklendiği kazada sürücüler yara almadı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel