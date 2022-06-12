Hatay'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

Hatay'da kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Hatay'ın Defne ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hatay'ın Defne ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İsmail İ. yönetimindeki 34 FL 7624 plakalı hafif ticari araç, Antakya- Yayladağı kara yolu Döver mevkisinde önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ZF 870 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan Faruk Yarıcı yaşamını yitirirken sürücü İsmail İ. ve Emel Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. AA / Salim Taş - Güncel Yayladağı Tragger Hatay Güncel Haberler

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