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Hatay'da kafede çıkan yangın söndürüldü

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da kafede çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, alışveriş merkezinin teras katındaki kafede çıkan yangını itfaiye söndürdü.

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde, alışveriş merkezinin teras katındaki kafede çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Uluçınar Mahallesi'nde, bir alışveriş merkezinin teras katındaki kafede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürdü.

Çıkış nedeni araştırılan yangın, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

AA / Burak Milli - Güncel

alışveriş, İtfaiye, Yangın, Hatay, Güncel, Haberler

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