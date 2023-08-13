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Hatay'da kafede ağaç dalı düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

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Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Harbiye Şelalesi'nde bir kafede bulunan müşterilerin üzerine ağaçtan kopan dal düştü. Olayda 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde ağaçtan kafede bulunan müşterilerin üzerine dal düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, Defne ilçesinde bulunan Harbiye Şelalesi'nde meydana geldi. Şelalenin kafe kısmında bulunan ağaçtan kopan dal, o esnada masada oturan müşterilerin üzerine düştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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