Hatay'da Kadınlar Arasında Kavga: Polis Olaya Müdahale Etti

Güncelleme:
İskenderun'da iki kadın arasındaki tartışma, saç çekme kavgasına dönüştü. Polis, zorla ayırdığı kadınları gözaltına aldı.

HATAY'da, aralarında çıkan tartışmada saçlarını çekerek birbirine saldıran iki kadını polis güçlükle ayırdı.

Olay, akşam saatlerinde İskenderun ilçesindeki Savaş Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kadın cadde ortasında yüksek sesle küfürleşerek tartışmasıyla başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bir iş yerine taşındı. Burada bulunan başka bir kadına da saldıran bu kişiler, birbirlerine saçlarını çekerek saldırmaya devam etti. Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan ancak başarılı olamayan çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri de kavga eden kadınları ayırmakta güçlük çekti. Uzun uğraşlar sonucu zorlukla kelepçe takılan ve alkollü olduğu düşünülen kadınlar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
