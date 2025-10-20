Hatay'da Kadın Muhtarlara Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
Yeşilay tarafından düzenlenen eğitimde, kadın muhtarlara bağımlılıkla mücadele yöntemleri anlatıldı. Programda muhtarlara tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı konularında bilgi verildi.
Muhtarlar Günü dolayısıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde yapılan programa, kentteki mahallelerde görevli kadın muhtarlar katıldı.
Yeşilay personeli, tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı konularında muhtarları bilgilendirdi.
Bağımlılıkla mücadele yöntemlerinin anlatıldığı eğitimde, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.