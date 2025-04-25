Hatay'da Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ve Ürün Tanıtım Günleri düzenlendi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'daki depremlerin ardından fırsatçılık yapan firmaları çok yakından takip ettiklerini belirterek, "Özellikle emlak sektöründe fiyatları hızlıca artıran, aşırı fiyat artışı sağlayan firmaları denetim altına aldık. Bu manada her birine 250 bin lira olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin lira ceza kestik." dedi.

Gürcan, Valiliğin ev sahipliğinde Kültür ve Sanat Çarşısı'nda Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ve Ürün Tanıtım Günleri'ne katıldı.

Burada konuşan Gürcan, Bakanlık olarak 34 farklı tipte yaklaşık 12 bin kooperatife ve bu kooperatiflere ortak 1 milyon 850 bini aşkın vatandaşa doğrudan hizmet verdiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren kooperatifleri de dahil ettiklerinde sayının 50 bine yaklaştığını belirten Gürcan, şöyle konuştu:

"Kooperatifler, insanları ortak bir paydada birleştirerek yerel kalkınmayı amaçlayan, yalnızca hizmet sundukları ortaklarının değil, faaliyet gösterdikleri çevrede de refahın artmasına katkı sağlayan ekonomik ve toplumsal değere sahip işletmelerdir. Bu yönüyle kooperatifler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hassasiyetle vurguladığı 'insan merkezli büyüme' modeline elverişlidir. Üreticinin tüketiciye aracısız ulaşabildiği kooperatiflerle maliyetleri azaltmak, tasarruf sağlamak mümkündür."

Gürcan, bu yılın Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Kooperatifler Yılı" olarak ilan edildiğini, Bakanlık olarak 2025 yılını kooperatifler adına önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

Bu önemli yıl içerisinde yayımlamak hedefiyle yeni "Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı"nı da yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle kamuoyuna paylaşacaklarını anlatan Gürcan, kooperatifçiliği her alanda daha etkin bir konuma getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) hakkında bilgiler veren Gürcan, "KOOP-DES kapsamındaki makine-ekipman ve demirbaş alım desteğini 400 bin liradan 1 milyon liraya, sergi ve fuar katılım desteğini 60 bin liradan 150 bin liraya çıkardık." bilgilerini verdi.

Gürcan, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan illerin başında gelen Hatay'ın yeniden ayağa kalkması ve yaralarının sarılması sürecinde kadın kooperatiflerinin yürüttüğü çalışmaları çok önemli bulduğunun altını çizdi.

"Fırsatçılık yapan firmalara Ticaret Bakanlığı olarak göz açtırmayacağız"

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremleri anımsatan Gürcan, şöyle devam etti:

"İnşallah Cenabıallah tekrar göstermez, memleketimizi daha büyük felaketlerden korur ancak Ticaret Bakanlığı olarak şunu da ifade etmek istiyorum; deprem sonrasında fırsatçılık yapan firmaları çok yakından takip ediyoruz. Özellikle emlak sektöründe fiyatları hızlıca artıran, aşırı fiyat artışı sağlayan firmaları denetim altına aldık. Bu manada her birine 250 bin lira olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin lira ceza kestik. Bu incelemeleri devam ettireceğiz. Deprem çantası ve çadır gibi ürünlerde fahiş fiyat artışı yapan firmalar da gözlem altında, onları da yakından inceliyoruz. Burada da eğer fiyat artışları olursa onlara da çok ciddi şekilde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu üzerinden fahiş fiyattan dolayı cezalar keseceğiz. Toplumun böyle zor günlerinde fırsatçılık yapan firmalara, Ticaret Bakanlığı olarak kesinlikle göz açtırmayacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum."

"Kadın varsa üretim vardır"

Vali Mustafa Masatlı da depremin ilk dakikalarından itibaren kadınların hep yanında olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini anlattı.

"Afette Hatay Modeli" kapsamında devreye aldıkları en anlamlı iyileşme projelerinden birinin "Kadın Kooperatiflerini Güçlendirilme Projesi" olduğunu kaydeden Masatlı, "Çünkü bizler şunu çok iyi biliyoruz; kadın varsa üretim vardır, kalkınma vardır." dedi.

Çalıştay, ticaret uzmanlarının sunumuyla tamamlandı.

Daha sonra katılımcılar, kadın kooperatiflerinin çarşıda ürünlerini sergilediği stantları gezdi.