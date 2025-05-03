Hatay'da Kadın Emeği Pazarı Açıldı
Samandağ Kadın Dayanışma Derneği ve Samandağ Belediyesi işbirliğiyle, Deniz Mahallesi'ndeki Hz. Hızır Parkı'nda Hıdırellez etkinlikleri kapsamında kadın emeği pazarı açıldı. Pazar, 4 gün boyunca açık kalacak.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kadın emeği pazarı açıldı.
Samandağ Kadın Dayanışma Derneği ve Samandağ Belediyesi işbirliğince Deniz Mahallesi'ndeki Hz. Hızır Parkı'nda, Hıdırellez kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında yöresel ürünlerin yer aldığı kadın emeği pazarının açılışı yapıldı.
Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, etkinlikte yaptığı konuşmada, pazarın 4 gün açık olacağını söyledi.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel