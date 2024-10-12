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Hatay'da Kadın Cinayetlerine Tepki Yürüyüşü

Hatay'da Kadın Cinayetlerine Tepki Yürüyüşü
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CHP İl Kadın Kolları ve Defne İlçe Kadın Kolları, kadın cinayetlerine karşı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte kaybedilen kadınlar anıldı ve şiddete karşı mücadele vurgulandı.

HATAY'ın Defne İlçesinde CHP İl Kadın Kolları ve Defne İlçe Kadın Kolları başkanlıkları tarafından kadın cinayetlerine tepki yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Sümerler Mahallesi, Uğur Mumcu Meydanı'nda kadın cinayetlerine tepki yürüyüşü yapıldı.Yürüyüşe katılanlar Hanna Çayı'na karanfil bıraktı. Yürüyüşe, CHP Hatay Milletvekilleri Servet Mullaoğlu, Nermin Yıldırım Kara, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Fedva Çekmecelioğlu, CHP Defne ilçe örgütü ve partili kadınlar katıldı.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Fedva Çekmecelioğlu, "Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı sesimizi yükseltmek, toplumsal bir sorumluluktur! İl Kadın Kolları Başkanlığımız ve Defne Kadın Kolları Başkanımız Aylin Kaya'nın önderliğinde, il ve ilçe kadın kollarımız ve milletvekillerimiz, Defne İlçe Başkanımız Ozan Öfkeli ile birlikte basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Ardından Hanna Çayı'na, kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve kaybettiğimiz kadınlarımızı anmak için karanfillerimizi bıraktık. Şiddetle mücadele kararlılığımızı sürdüreceğiz. Sesimiz bir, mücadelemiz ortak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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