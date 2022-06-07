Hatay'da kadın cesedi bulundu - Haberler

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Hatay'da kadın cesedi bulundu

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da kadın cesedi bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Atatürk Mahallesi'nde vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan bir kadını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Aylin Arslan'a (25) ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Samandağ Hatay Güncel Haberler

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