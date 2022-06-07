Hatay'da kadın cesedi bulundu - Haberler

Hatay'da kadın cesedi bulundu Hatay'ın Samandağ ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu. Atatürk Mahallesi'nde vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan bir kadını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Aylin Arslan'a (25) ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından Samandağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. AA / Erdal Türkoğlu - Güncel Samandağ Hatay Güncel Haberler

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