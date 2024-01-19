Hatay'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Hatay'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu hap, esrar, sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Hatay'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamında 15-19 Ocak tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 90 uyuşturucu hap, 65 gram kubar esrar, 29 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.