Hatay'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Hatay'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamında 15-19 Ocak tarihleri arasında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 90 uyuşturucu hap, 65 gram kubar esrar, 29 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.