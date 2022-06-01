Hatay'da kaçakçılık operasyonunda tütün ve makaron ele geçirildi - Haberler

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Boynuyoğun Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda 120 kilo gümrük kaçağı tütün ve 40 bin makaron yakalandı.

Operasyonda M.E. gözaltına alındı.