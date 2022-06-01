Hatay'da kaçakçılık operasyonunda tütün ve makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da kaçakçılık operasyonunda tütün ve makaron ele geçirildi

AA - Salim Taş - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda tütün ve makaron ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Boynuyoğun Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Aramalarda 120 kilo gümrük kaçağı tütün ve 40 bin makaron yakalandı.

Operasyonda M.E. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

Altınözü Sigara Hatay Tütün Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title