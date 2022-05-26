Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saraykent Mahallesi'nde M.H'ye ait iş yerinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 134 paket nargile tütünü, 45 paket sigara, 5 elektronik sigara ve 7 elektronik sigara likidi ele geçirdi.
Şüpheli M.H. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel