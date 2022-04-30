Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 168 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde 168 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konarlı Mahallesi'nde A.E'ye ait ikamette gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 168 cep telefonu, 155 parça cep telefonu aksesuarı ve 150 paket sigara ele geçirdi.
Şüpheli A.E. gözaltına alındı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel