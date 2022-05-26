Kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde bir evde ve Değirmenbaşı Mahallesi'nde bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 245 kilogram nargile tütünü, 590 paket sigara, 61 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 112 bin 500 sigara sarma kağıdı ve 20 nargile tütünü aroması ele geçirildi.

Polis, ekipleri, şüpheliler H.T.Ç. ve H.A'yı gözaltına aldı.

AA / Güncel

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