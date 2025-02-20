Hatay'da Kaçakçılık Operasyonunda 13 Zanlı Gözaltına Alındı
Hatay'da il genelinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında, 13 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, büyük miktarlarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.
Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçaklıkla mücadele kapsamında il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 960 paket sigara, 18 bin 720'si doldurulmuş 54 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı), 350 gümrük kaçağı puro, 197 kilogram kıyılmış tütün ve 4 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.