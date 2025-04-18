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Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı

Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı
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Hatay'da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlükleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, sigara ve tarihi objeler bulundu.

Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında il genelinde çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, kaçak ürün bulunduğu belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 30 gümrük kaçağı cep telefonu, 4 bin 588 paket gümrük kaçağı sigara, 27 kilogram nargile tütünü, 28 elektronik sigara, 1 sahte çek, 1030 sikke, 12 tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen yüzük ve 12 obje ele geçirildi.

Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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