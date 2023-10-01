Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Bin 750 Paket Sigara ve 17 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın evinde ve iş yerinde 4 bin 750 paket sigara ve 17 cep telefonu başta olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın evinde ve iş yerinde 4 bin 750 paket sigara ve 17 cep telefonu başta olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Hatay'da jandarma ekipleri kaçakçılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya ilçesi Ovakent Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından şüpheli 1 şahsın evinde ve işyerinde yapılan aramada 4 bin 570 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 68 paket puro, 235 elektronik sigara, 36 elektronik sigara likiti, 17 cep telefonu ve 16 kablosuz kulaklık ele geçirildi. - HATAY