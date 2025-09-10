Haberler

Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

Hatay'ın Arsuz ve Payas ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı. Ekipler, kaçak sigara bulunduran şüphelileri yakaladı.

Hatay'ın Arsuz ve Payas ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi Asri Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği İ.Z'yi durdurarak arama yaptı.

Yanında bulunan çantada 1274 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca ekipler Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki motosikletin yanında bulunan F.F'nin durumundan şüphelendi.

Yanındaki poşette 140 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren F.F. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
500
