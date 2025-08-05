Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 35 paket nargile tütünü ve 965 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İki şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde M.M.Ç. ve M.N'ye ait iş yerine baskın düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 35 paket nargile tütünü ve 965 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekipler, M.M.Ç. ve M.N'yi gözaltına aldı.???????

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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