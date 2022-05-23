Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 804 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 132 kilo 150 gram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında H.İ.K. ve K.K'nin evlerine operasyon düzenledi.

Polis, evlerde yaptığı aramada 804 bin 600 gümrük kaçağı makaron ve 132 kilo 150 gram tütün buldu.

Şüpheliler H.İ.K. ve K.K. gözaltına alındı.