Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - Salim Taş - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 804 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 132 kilo 150 gram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde gümrük kaçağı 804 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 132 kilo 150 gram tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında H.İ.K. ve K.K'nin evlerine operasyon düzenledi.

Polis, evlerde yaptığı aramada 804 bin 600 gümrük kaçağı makaron ve 132 kilo 150 gram tütün buldu.

Şüpheliler H.İ.K. ve K.K. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Tütün, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title