Hatay'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde kaçak ürün bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliler H.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

AA / Salim Taş - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler

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