Hatay'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

Hatay'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde bir evde kaçak ürün bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Adreste 1100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheliler H.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. AA / Salim Taş - Güncel Bahçelievler Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler

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