Hatay'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1168 Paket Ele Geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda 1168 paket kaçak sigara ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 1168 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında 1168 paket kaçak sigara ele geçirildi, D.O. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel