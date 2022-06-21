Hatay'da kaçak ilaç operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen gümrük kaçağı ilaç operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ilçede bir ev ve iş yerinde yurt dışından kaçak yollarla ülkeye sokulan bazı ilaçların bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, kalp rahatsızlıklarında kullanılan yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde çeşitli markalarda 8 bin 383 tablet hap, 83 insülin ilacı kullanma aparatı, 22 göz damlası ve 11 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler R.T, Y.T. ve R.T. gözaltına alındı.